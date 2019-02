Polizei Hagen

POL-HA: Falsche Fünfziger unterwegs

Hagen (ots)

Am Samstagmittag betrat ein Mann einen Kiosk in Altenhagen und kaufte dort eine Packung Zigaretten.

In freudiger Erwartung der Umsatzsteigerung händigte die 50-jährige Kioskbetreiberin dem Kunden die gewünschte Ware aus und nahm im Gegenzug einen 50 Euro Schein an. Nachdem sie das Wechselgeld ausgezahlt hatte und den 50 Euro Schein nochmals in der Hand hielt, erschlich sie ein ungutes Gefühl. Ihrem Gefühl folgend überprüfte sie den Geldschein genauer und stellte dabei zweifelsfrei fest, dass es sich um Falschgeld handelte.

Daraufhin konfrontierte sie den Kunden mit ihrer Feststellung, welcher mit der Cleverness der Verkäuferin nicht gerechnet hatte und spontan die Flucht ergriff. Die Kioskbetreiberin kennt den Kunden aber vom Sehen her aus der Nachbarschaft, somit wird seine Ergreifung nicht lange auf sich warten lassen.

An welchen Merkmalen Falschgeld erkannt werden kann und wie man sich im Fall der Fälle verhalten sollte, ist zum Beispiel im Internet unter der Seite www.polizei-beratung.de nachlesbar.

