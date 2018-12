POL-MR: Frontalzusammenstoß auf der B 62 - Zwei Personen schwer verletzt;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Frontalzusammenstoß auf der B 62 - Zwei Personen schwer verletzt

Lahntal-Caldern/B 62: Bei einem Unfall am Freitagmorgen, 7. Dezember erlitten zwei Autofahrer schwere Verletzungen. Die Bundesstraße 62 war nach der Kollision zwischen Caldern und Kernbach bis 8.40 Uhr voll gesperrt. Um 6.40 Uhr war ein Lkw samt Anhänger in Fahrtrichtung Marburg unterwegs. Dahinter befanden sich insgesamt vier Fahrzeuge. Drei Autofahrer überholten den Lkw in Höhe Caldern problemlos. Eine junge Frau aus dem Landkreis Siegen-Wittgenstein, die mit ihrem Ford Fiesta als letzte in der Kolonne unterwegs war, setzte ebenfalls zum Überholen an und kollidierte dabei frontal mit dem entgegenkommenden Audi Q 3 eines 34 Jahre alten Mannes aus dem Ostkreis. Dabei wurden auch der Lkw sowie Anhänger touchiert und beschädigt. Die beiden Beteiligten wurden nach dem heftigen Zusammenstoß in ihren Autos eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Der Audi-Fahrer erlitt schwere, die 18-jährige Frau schwerste Verletzungen. Sie wurden zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 40.000 Euro. Zeugen, die sich bisher nicht gemeldet haben, nehmen bitte Kontakt mit der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, auf.

Jürgen Schlick

