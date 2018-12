POL-MR: Schriftzug auf Auto gesprüht;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Schriftzug auf Auto gesprüht

Stadtallendorf: Mit Farbe sprühte ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 5. Dezember, 18 Uhr und Donnerstag, 6. Dezember, 8 Uhr in der Niederkleiner Straße eine unschöne Botschaft auf den Lack eines geparkten, weißen Renault Master. Eventuell haben Gäste einer in der Nähe befindlichen Shisha-Bar verdächtige Beobachtungen gemacht. Der Schaden beträgt 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Jürgen Schlick

