POL-MR: Heckwischer ab und Kratzer in der Tür; Unfallflucht vor dem Kindergarten; Unfallhergang unklar - Welche Rolle spielt der grasgrüne Kleinwagen?

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg - Heckwischer ab und Kratzer in der Tür

Zwischen Samstag und Montag, 03.Dezemeber verursachte ein noch unbekannter Täter an einem weißen Toyota Yaris durch das Abbrechen des Heckscheibenwischers und durch Verkratzen der hinteren Tür auf der Beifahrerseite einen Schaden. Die Polizei ermittelt wegen dieser Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Toyota parkte während der Tatzeit am Fahrbahnrand auf der Jägerstraße. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Gladenbach - Unfallhergang unklar - Welche Rolle spielt der grasgrüne Kleinwagen?

Bislang ließ sich der Hergang des Unfalls auf der Kreisstraße 111 zwischen Römershausen und Runzhausen nicht klären. Aufgrund der erlittenen schweren Verletzung eines Mitfahrers und wegen aufgetretener Widersprüche ordnete die Staatsanwaltschaft nun die Hinzuziehung eines Kraftfahrzeugsachverständigen an. Gleichzeitig sucht die Polizei weiter nach wichtigen Zeugen. Der Unfall zwischen den beiden silbernen Autos war am Donnerstag, 29. November, um ca. 16.30 Uhr. Die beiden 77-jährigen Fahrerinnen, beide aus Bad Endbach, konnten nach ambulanter Behandlung der eher leichteren Verletzungen das Krankenhaus wieder verlassen. Ein 79-jähriger Beifahrer, der Ehemann der einen Fahrerin, blieb schwer verletzt in der Klinik. An den beiden Fahrzeugen entstanden jeweils Totalschäden. Durch Aussagen liegen der Polizei mittlerweile Hinweise auf ein möglicherweise beteiligtes drittes Fahrzeug vor. Dieser farblich auffällige grasgrüne Kleinwagen fuhr offenbar über die Kreisstraße nach Runzhausen/Rachelshausen. Das Auto sei mit einer Person besetzt gewesen und soll das Ausweichmanöver verursacht haben, in dessen Folge es letztlich zum Zusammenstoß der beiden silbernen Autos kam. Welche Autofahrer waren zur Unfallzeit an dem Donnerstag auf der Kreisstraße zwischen Römershausen und Runzhausen unterwegs? Wer kann sich an die in Richtung Runzhausen fahrenden entgegenkommenden Autos erinnern und war da ein solcher doch auffälliger grasgrüner Kleinwagen dabei? Hat der gesuchte Kleinwagen eventuell aufgeschlossen auf den kurz vor den Unfall nach Runzhausen fahrenden Bus? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Hachborn - Unfallflucht vor dem Kindergarten

Direkt auf dem Parkplatz vor dem Kindergarten Hachborn in der Straße Am Bürgerhaus war der Tatort einer Unfallflucht. Der beschädigte rote Ford Fiesta parkte zur Unfallzeit am Montag, 03. Dezember, zwischen 15.40 und 17.45 Uhr auf dem per Schild für den Kindergarten reservierten Stellplatz quer zur Fahrbahn. Die Front zeigte zum Kindergarten. Der Schaden am Ford in Form von einer Delle, Kratzern und Kunststoffabrieb auf der Fahrerseite beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug ergaben sich noch nicht. Wer hat den Unfall gesehen? Wer Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: poea-mr.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell