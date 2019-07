Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern. Aufdringlicher Mann stiehlt Kreditkarte

Freiburg (ots)

Um in einem Möbelmarkt in der Gewerbestraße einkaufen zu gehen, fuhr ein 75 Jahre alter Mann mit seinem Auto auf den Kundenparkplatz. Kurz nach dem Aussteigen wurde er von einer männlichen Person angesprochen, ob er ihm Geld wechseln könne. Er übergab daraufhin eine Münze und ging in das Möbelhaus. Hier wurde er von dem Mann verfolgt und als er zu seinem Fahrzeug zurück kehrte und ins Auto stieg, sprach er ihn wieder an. Aus Höflichkeit schaute er nochmals in seinen Geldbeutel. Währenddessen setzte sich der unbekannte Mann auf die Beifahrerseite des Autos und suchte aufdringlich in dessen Geldbeutel mit. Dabei steckte er auch seine Hand in eine Umhängetasche des 75-jährigen und verabschiedete sich anschließend. Bei der Nachschau fiel dann auf, dass eine Kreditkarte gestohlen worden war.

