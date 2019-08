Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Steimbke-Illegale Abfallentsorgung in Waldstück.

Nienburg (ots)

(kem) Anfang August entsorgte ein bislang unbekannter Täter Sperrmüll in einem Waldstück in Steimbke. Von Nienburg in Richtung Steimbke ca. einen Kilometer hinter der "Sonnenborsteler Kurve" wurden rechts der B214 diverse Einrichtungsgegenstände abgelagert. Besonders auffällig war ein selbstgestrickter bunter Zugluftstopper. Die Polizei Steimbke hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter 05026-238 entgegengenommen.

