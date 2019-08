Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Streit auf der Linksabbiegespur

Bückeburg (ots)

(ma)

Die Linksabbiegespur auf der Obertorstraße zur Ulmenallee in Bückeburg war gestern um 17.00 Uhr der Schauplatz eines Streits von zwei Autofahrern.

Ein 27jähriger Bückeburger, der rückwärts von einem Grundstück auf die Obertorstraße fuhr, war so gar nicht mit der Fahrweise eines 51jährigen Bückeburgers einverstanden, der an ihm vorbeifuhr als dieser noch mit dem Fahrzeugheck auf der Obertorstraße stand. Da der 51jährige vor der dortigen roten Ampel warten musste, entwickelte sich zwischen den beiden Bückeburgern ein Streitgespräch, was dazu führte, dass dem 51jährigen von seinem Gesprächspartner die Brille unfreiwillig aus dem Gesicht entfernt wurde und abschließend mit einer deftigen Beleidigung verabschiedet wurde.

Zusammen wartete man dann aber einträchtig auf das Erscheinen der Polizei.

Der 51jährige gab zu Protokoll, von dem 27jährigen einen Schlag in das Gesicht erhalten zu haben.

Eine Strafanzeige wegen des Tatverdachts der Körperverletzung und Beleidigung wurde aufgenommen.

