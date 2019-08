Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ungesicherte Holzscheite auf Lkw

Bild-Infos

Download

Hassel (ots)

(opp) Einer Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariates Hoya fiel am Mittwochvormittag während der Streifentätigkeit in Hassel ein Lkw-Kipper auf, auf welchem sich eine komplette Ladung Holzscheite in ungesichertem Zustand befanden. Beim Abbiegen in eine Seitenstraße bemerkten die Beamten, dass einige der Scheite verrutschten, jedoch glücklicherweise nicht auf die Straße fielen. Dem gewerblichen Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Ladungen auf Kraftfahrzeugen oder auch Anhängern je nach Schwere und Zustand entsprechend zu sichern sind.

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg







Polizeikommissariat Hoya







Hasseler Steinweg 4



27318 Hoya







Telefon 04251/93464-0







http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell