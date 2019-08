Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 12-jähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt - Verursacher flüchtet

Rodenberg (ots)

(He.) Am 21.08.2019, um 14:50 Uhr war ein 12-jähriges Kind auf der Burgstraße in Rodenberg zu Fuß unterwegs. Ein männlicher Autofahrer übersah vermutlich die 12-jährige und fuhr diese an. Das Mädchen sackte zu Boden. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich das Mädchen, sie zog sich eine Unterschenkelprellung und knöcherne Verletzungen zu. Der Fahrzeugführer flüchtete vom Unfallort. Das verursachende Fahrzeug ist ein dunkelblauer oder schwarzer PKW vermutl. ein VW Golf, zugelassen im Landkreis Schaumburg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweis; Polizei Bad Nenndorf: 05723/94610.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Kurhausstraße 4

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell