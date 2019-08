Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Schmierereien an einer Wand eines griechischen Imbisses

Nienburg (ots)

(BER) In der Zeit von Montagabend, 19.08.2019, 22.00 Uhr bis Mittwochnachmittag, 21.08.2019, 15.00 Uhr, beschmierten bisher unbekannte Täter eine Wand im Eingangsbereich eines griechischen Imbisses in der Verdener Straße. Durch den Wortlaut der Schmiererei fühlte sich der Betreiber des Restaurants bedroht. Die Polizei zitiert die Worte in der Pressemeldung nicht, um dem Täter oder den Tätern kein Forum für ihre Tat zu geben. Nach Angaben des Geschädigten gebe es wohl Personen, denen es nicht gefalle, dass er dort einen Imbiss betreibe. Hinweise darauf habe er bereits in der Vergangenheit erhalten. Wer allerdings dahinterstecken würde, wisse er nicht. Die Polizei in Nienburg ermittelt im Hinblick auf die Farbschmiererei wegen einer Sachbeschädigung. Aufgrund der zurückliegenden Vorkommnisse hat das Staatsschutzkommissariat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen für die Sachbeschädigung Anfang der Woche werden gebeten, sich an die Polizeidienststelle in Nienburg unter Tel.: 05021/97780 zu wenden.

Rückfragen bitte an:





Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Pressestelle

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-104

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell