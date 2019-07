Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Autofahrerin am Samstagabend auf der Landstraße ausgeraubt

Overath (ots)

Nach einem Überholmanöver ist eine 58-jährige Autofahrerin aus Much am Samstagabend (27.07.) abrupt ausgebremst und beraubt worden.

Die Geschädigte aus Much war gegen 21:00 Uhr auf der Landstraße vom Kreisverkehr Sonne in Richtung Fischermühle unterwegs. Vorher hatte sie im Ortszentrum Overath eingekauft und nutzte als Heimweg die Strecke Wiesenauel - Probsteistraße - An der Sonne und dann auf die Landstraße 312 in das Naafbachtal.

Hinter der Einmündung Falkemich überholte ein schwarzer Pkw mit ausländischen Kennzeichen den weißen Kleinwagen des Opfers. Unmittelbar nach dem Überholvorgang wurde die 58-Jährige ausgebremst und drei Personen liefen zu ihr. Während sie von einem Täter bedroht wurde, durchsuchten die Mittäter das Auto und nahmen die Handtasche und persönliche Gegenstände an sich. Anschließend traten die Personen die Flucht in Richtung Much an.

Der Mann an der Fahrertüre hatte sich mit seiner schwarzen Jacke teilweise maskiert. Die Geschädigte konnte sich lediglich an dunkle Augen und dunkle voluminöse Haare erinnern.

Wenige Minuten später konnte die Geschädigte Zeugen stoppen, die dann die Polizei informierten. Diese sucht nun Zeugen. Wer hat den stehenden Kleinwagen unmittelbar nach der Tat am Tatort gesehen, als die Frau noch im Auto saß? Wem ist der ausländische Pkw auf der Strecke von Overath in das Naafbachtal hinter dem weißen Pkw aufgefallen? Wer hat die Täter nach dem Raub im Bereich Much gesehen? An dem flüchtigen Auto hatten die Kennzeichen eine dunkle Schrift auf hellem Grund. Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter 02202 205-0. (rb)

