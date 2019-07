Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Diebe durchbrechen Tankstellenrückwand

Leichlingen (ots)

Zigaretten und Bargeld aus der Kasse haben Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag (27.07., 22.15 h auf den 28.07, 06.20 Uhr) erbeutet.

Die Täter schlugen ein Loch in die Rückwand der Tankstelle an der Neukirchener Straße, bevor sie sich im Inneren zu schaffen machten. Hier plünderten sie das Zigarettenregal, bedienten sich aus der Kasse und zerschlugen Flaschen, so dass der Inhalt den Boden durchnässte.

Wieviel Bargeld und Tabakwaren gestohlen wurde, konnte zurzeit der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (gb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell