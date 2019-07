Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Polizei nimmt Täter fest: 28-Jähriger bei Streit schwer verletzt

Overath (ots)

Samstagnacht (27.07.) wurde ein 28-Jähriger Overather vor seiner Wohnung in der Straße Am Hauptschacht im Ortsteil Steinenbrück von einem 22-Jährigen angegriffen und schwer verletzt. Der Beschuldigte wurde festgenommen.

Das Opfer wollte gegen 01:00 Uhr einen Freund besuchen, der ebenfalls in dem Gebäude wohnt und gerade Besuch hatte. Dabei gerieten die beiden Besucher in Streit. Der 28-Jährige forderte den Beschuldigten auf, rauszukommen, wenn er ein Problem habe und setzte sich ins Treppenhaus. Der 22-Jährige ging zunächst zurück in die Wohnung und griff den Overather wenig später dann unvermittelt mit Pfefferspray und mehreren Schlägen auf den Kopf an. Dabei erlitt der Geschädigte zwei Platzwunden am Kopf. Der Beschuldigte gab gegenüber der Polizei an, Cannabis geraucht zu haben; er wurde vorläufig festgenommen und zur Blutprobenentnahme auf die Wache gebracht. Gegen den 22-jährigen Kasachen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde Haftbefehl erlassen. (ma)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell