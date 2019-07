Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Leichlingen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (25.07.) versuchten unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Junkersholz einzubrechen. Da es den Tätern jedoch nicht gelang, die Türe aufzuhebeln, ließen sie von dem Objekt ab.

Durch laute Geräusche wurde eine Bewohnerin des Hauses gegen 02:30 Uhr geweckt. Sie bemerkte außerdem das Licht des Bewegungsmelders, konnte aber keine Personen erkennen. Am nächsten Morgen ließ sich die von den Tätern bearbeitete Türe nicht mehr richtig schließen und wies deutliche Einbruchspuren vor.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202-205-0 an. (ma)

