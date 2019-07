Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Einbrecher stehlen zuerst Schlüssel und dann das Auto dazu

Overath (ots)

Aus einem Einfamilienhaus haben Unbekannte neben einem PC und einer Kamera auch einen VW Golf gestohlen.

Homejacking, so bezeichnet man eine Variante des Kfz-Diebstahls, bei der die Täter in Wohnungen oder Häuser einbrechen, dort Kfz-Schlüssel stehlen und die in der Garage oder in der Nähe abgestellten Kraftfahrzeuge mit Hilfe der gestohlenen Schlüssel entwenden.

Auch in diesem Fall hatten die Täter bei ihrem Einbruch die Autoschlüssel gestohlen, jedoch zusätzlich mit Beute beladen.

Zunächst brachen die Unbekannten das Kellerfenster des Einfamilienhauses in der Straße Vilshoven auf, durchwühlten in Abwesenheit der Bewohner nahezu sämtliche Räume und Behältnisse. Selbst Betten wurden durchwühlt, Couchgarnituren rumgedreht, Bilder von den Wänden gerissen, Stromkästen geöffnet und Schlüsselkästen geplündert. Mit den erbeuteten Schlüsseln begaben sie sich in die Garage, öffneten den weißen VW Golf, beluden diesen mit der gestohlenen Beute und flüchteten samt Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Der Pkw hatte zum Zeitpunkt des Diebstahls das Kennzeichen GL-TL444. Beladen wurde er neben einem iMac, einer Canon Spiegelreflexkamera auch mit einer Playstation. Was sonst noch gestohlen wurde, wird zurzeit ermittelt.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat den weißen Golf zwischen dem 27.07. (21.30 Uhr) und dem 28.07. (08.00 Uhr morgens) gesehen oder hat andere sachdienliche Hinweise? Diese werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (gb)

