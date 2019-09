Polizei Lippe

POL-LIP: Bad-Salzuflen/Schötmar. Brandstiftung in Schötmar - Belohnung ausgesetzt.

Lippe (ots)

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen für die Brandstiftung am Samstagabend, durch die eine Lagerhalle in der Ladestraße ausbrannte. Für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter führen, wurde nun von dritter Seite eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt. Der Brand waren gegen 18:50 Uhr am Samstag Paletten an der Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff auf die Lagerhalle über und beschädigte auch ein angrenzendes Wohnhaus. Mehrere Tage war die Feuerwehr damit beschäftigt, den Großbrand zu löschen. Der Sachschaden liegt bei etwa 1,5 Millionen Euro. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine Brandstiftung. Wer Hinweise auf mögliche Täter geben kann oder zur Tatzeit Verdächtiges im Umkreis beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 05231 / 6090. Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung nach Zeugenhinweisen, die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter führen, wird unter Ausschluss des Rechtsweges nach Maßgabe der Bedeutung der einzelnen Hinweise entschieden werden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell