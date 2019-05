Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrradfahrer gestürzt - Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Kaarst (ots)

Am Mittwochabend (15.05.), gegen 19:00 Uhr, erlitt ein Fahrradfahrer in Kaarst durch einen Sturz schwere Verletzungen. Der 31-jährige Mann aus Düsseldorf war in einer Gruppe von Radfahrern auf der Büdericher Straße aus Richtung Büderich kommend in Richtung Landstraße 154 unterwegs. Beim Queren des Kreuzungsbereiches an der Niederdonkerstraße durchfuhr der Radler nach Angaben von Zeugen ein Schlagloch, wodurch augenscheinlich die Gabel des Vorderrades brach. Durch den sich anschließenden Sturz zog sich der 31-Jährige schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn nach medizinischer Erstversorgung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell