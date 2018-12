BPOL NRW: 6 Personen in einem Güterzugcontainer im Bahnhof Kaldenkirchen festgestellt

Kaldenkirchen (ots) - Am Montag, den 03.12.2018 informierte die Leitstelle der Landespolizei Viersen die Bundespolizeiinspektion Kleve über einen Vorfall am Bahnhof Kaldenkirchen. Ein Mitarbeiter einer Verladefirma hatte aus einem Güterzugcontainer Stimmen wahrgenommen und anschließend die Polizei darüber verständigt. Der Container wurde daraufhin geöffnet. Hierin befanden sich insgesamt 6 Personen. Die Männer wurden zur Kontrolle ihres Gesundheitszustands zunächst in naheliegende Krankenhäuser verbracht.

Derzeit führt die Bundespolizei mit Hilfe der örtlichen Landespolizei und eines Hubschraubers der Bundespolizei eine Nahbereichsfahndung durch.

Der Güterzug mit Ziel Kaldenkirchen kam aus der Türkei.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Bundespolizeiinspektion Kleve geführt.

