POL-MFR: (1351) Hoher Sachschaden durch politisch motivierte Schmierereien - Zeugensuche

Nürnberg (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, den 31.08.2018 und vergangenen Freitag (07.09.2018) verursachten bislang Unbekannte einen hohen Sachschaden durch politisch motivierte Schmierereien im Nürnberger Stadtteil Zerzabelshof. Die Polizei sucht Zeugen.

Die bislang unbekannten Täter beschmierten in der Zeit von 11:30 Uhr (31.08.2018) bis 13:00 (07.09.2018) verschiedene Wände, Mauern sowie Strom- und Verteilerkästen mit pinker Farbe. Immerhin sechs Mal schrieben sie politisch links-motivierte Zeichen an Garagen und Gartenmauern.

Die Täter waren in der Herrnscheidstraße, in der Helene-Grünberg-Straße, Beim Grönacker, in der Heiner-Stuhlfauth-Straße, in der Kachletstraße und in der Jochensteinstraße zu Gange. Ob es sich bei allen Schmierereien um dieselben Täter handelt, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Auffällig ist jedoch an allen Tatorten die pinke Farbe, die jeweils verwendet wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 9000 Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

