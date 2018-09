POL-MFR: (1349) Schlägerei in der Innenstadt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nürnberg (ots) - In der Nacht zum Samstag (08.09.2018) kam es zu einer Schlägerei in der Nürnberger Innenstadt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die drei bis fünf bislang unbekannten Täter sprachen ihre späteren Opfer zunächst gegen 00:30 Uhr Am Kornmarkt an und beleidigten sie. Kurz darauf kam es zur Rangelei zwischen den Unbekannten und der Gruppe junger Erwachsener (im Alter von 20 - 30 Jahren). Einer der Täter schlug unter anderem einer 21-Jährigen mit einer Flasche ins Gesicht. Die Flasche wurde anschließend einem 20-Jährigen an den Kopf geworfen. Noch bevor eine Streifenbesatzung der Nürnberger Innenstadtpolizei hinzugekommen war, ergriffen die Täter die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Die 21-jährige Frau sowie der 20-jährige Mann wurden leicht verletzt. Die Verletzten konnten die Täter nicht näher beschreiben.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-6115.

