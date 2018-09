POL-MFR: (1350) Schild mit Hakenkreuz beschmiert - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend (06.09.2018) und Freitagabend (07.09.2018) beschmierten bislang Unbekannte ein Schild der Stadt Nürnberg in der Innenstadt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der oder die unbekannten Täter schmierten am Königstorgraben zwischen 18:00 Uhr am Donnerstag und 18:00 Uhr am Freitag ein Hakenkreuz auf ein Schild der Stadt Nürnberg. Sie verursachten dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Inzwischen (Stand 09.09.2018) wurde die Schmiererei beseitigt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Alexandra Federl

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell