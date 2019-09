Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei stoppt mutmaßlichen Schleuser bei Mittenwald - Kroate muss in Untersuchungshaft

Mittenwald / Rosenheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Samstag (21. September) einen Kroaten ins Gefängnis eingeliefert. Der 50-Jährige wird beschuldigt, vier türkische Staatsangehörige eingeschleust zu haben. Er war in den späten Abendstunden auf der Bundesstraße am Grenzübergang Mittenwald gefasst worden.

Bei der Überprüfung der Insassen eines in Bulgarien zugelassenen Wagens konnte sich der kroatische Fahrer mit seinem Reisepass ausweisen. Seine zwischen 18 und 38 Jahre alten Begleiter hatten hingegen keine Papiere für die Einreise nach Deutschland dabei. Sie sind laut eigenen Angaben kurdischer Abstammung. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler der Rosenheimer Bundespolizei handelt es sich um eine organisierte Tour. Pro Person sollten nach Aussage der vier Geschleusten jeweils 6.000 Euro fällig sein. Der mutmaßliche Schleuser wollte sich dazu nicht äußern und verweigerte die Aussage.

Das Münchner Amtsgericht entsprach dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete die Untersuchungshaft des Mannes an. Bundespolizisten lieferten ihn in ein Münchner Gefängnis ein. Die türkischen Staatsangehörigen äußerten ein Schutzersuchen und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an eine Aufnahmestelle für Flüchtlinge weitergeleitet.

