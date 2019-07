Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geräte gestohlen

Gronau (ots)

Auf zwei Hochdruckreiniger hatten es Unbekannte in Gronau abgesehen: Die Täter stahlen die Geräte, die auf einer Baustelle an der Brookstraße in einem Keller gelegen hatten. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr, und Dienstag, 10.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

