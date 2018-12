POL-BOR: Borken - Zweirad übersehen

Borken (ots) - Leichte Verletzungen haben der 16 Jahre alte Fahrer eines Kleinkraftrades und seine 15-jährige Sozia am Freitag bei einem Unfall in Borken erlitten. Sie befuhren gegen 16.25 Uhr die Straße Am Boltenhof in Richtung Mönkenstiege, als ein 55-jähriger Borkener mit seinem Pkw nach links in ein Parkhaus einbog und dabei das entgegenkommende Zweirad übersah. Der Sachschaden liegt bei circa 3.300 Euro.

