POL-BOR: Borken - Werkzeug aus Autos gestohlen

Borken (ots) - Gleich in mehreren Fällen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Borken auf Werkzeug abgesehen, das in Autos lagerte. An der Bocholter Straße und an der Borkenwirther Straße in Weseke gelang es ihnen, durchs Aufstechen von Schlössern an ihre Beute zu kommen. An der Rügener Straße schlugen die Unbekannten dazu die Seitenscheibe eines Wagens ein. Am Zwei-Linden-Weg scheiterten sie an der Fahrzeugsicherung. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

