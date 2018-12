POL-BOR: Raesfeld - Über Kreisverkehr "geflogen"

Raesfeld (ots) - Zwei Fahrzeuginsassen haben am Freitag bei einem Unfall in Raesfeld leichte Verletzungen erlitten. Ein alkoholisierter 18-jähriger Raesfelder war gegen 22.20 Uhr mit seinem Wagen gegen die Betonumrandung des Kreisverkehrs Südring/Truvenne geprallt, wurde dadurch über diesen hinweg geschleudert und prallte kurz hinter der Kreisverkehrsanlage gegen einen Baum. Ein 36-jähriger Dorstener und eine 19-jährige, ebenfalls aus Dorsten, erlitten bei dem Geschehen leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 12.000 Euro. Ein Arzt entnahm dem jungen Fahrer in der Polizeiwache Borken eine Blutprobe. Die Beamten stellten den Führerschein des 18-Jährigen sicher.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell