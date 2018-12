POL-BOR: Bocholt - Bei Zusammenstoß schwer verletzt

Bocholt (ots) - Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro: So lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag in Bocholt ereignet hat. Eine 24-Jährige befuhr gegen 20.35 Uhr die Dinxperloer Straße in Richtung Bocholt, als sie aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Eine entgegenkommende 46-jährige Bocholterin wich leicht nach links aus, beide Fahrzeuge touchierten sich jedoch noch. Der Wagen der 24-jährigen Bocholterin geriet ins Schleudern und blieb schließlich im Straßengraben auf dem Dach liegen. Beide Fahrerinnen kamen ins Krankenhaus.

