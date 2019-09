Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Einbrecher kommen durch die Wand.

Lippe (ots)

Mit einer Bargeldsumme in fünfstelliger Höhe entkamen Einbrecher, die von Dienstag- auf Mittwochnacht durch eine Gebäudewand in ein Möbelhaus in der Hansastraße eindrangen. Die Täter gingen rabiat vor und flexten ein Loch in die Gebäudefassade. Im Möbelhaus brachen sie Tresore auf und nahmen das vorhandene Bargeld mit. Sie verursachten einen Sachschaden von etwa 10 000 Euro.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können. Wer zwischen 20:30 Uhr am Dienstagabend und 7:30 Uhr am Mittwochmorgen Verdächtiges im Umkreis des Tatorts nahe der B 66 gesehen oder gehört hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 / 6090.

