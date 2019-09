Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Asmissen. Unfall wegen Feldhase

Lippe (ots)

Eine 29-jährige Skodafahrerin aus Kalletal wurde bei einem Unfall leicht verletzt, nachdem sie am Mittwochvormittag einem Hasen ausgewichen war. Die junge Frau hatte die Linderbrucher Straße, aus Lüdenhausen kommend, in Richtung Bösingfeld befahren, als sie ausgangs einer Linkskurve ihr Fahrzeug auf der regennassen Fahrbahn stark abbremste, um nicht mit einem Feldhasen zu kollidieren. Dadurch kam die Kalletalerin mit ihrem Pkw ins Schleudern und prallte mit der linken Fahrzeugfront gegen einen Baum. Durch den Unfall erlitt die Frau leichte Verletzungen und wurde ins Klinikum Lemgo gebracht. Der Hase blieb unversehrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

