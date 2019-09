Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. B1 nach Unfall gesperrt.

Lippe (ots)

Nach einem Auffahrunfall an der Einmündung zur Altenbekener Straße musste die B1 am Mittwochnachmittag vorübergehend gesperrt werden. Um 14:45 Uhr übersah ein 64-Jähriger, der in seinem Opel in Fahrtrichtung Blomberg fuhr und linksabbiegen wollte, den VW einer 54-Jährigen. Die Frau wollte ebenfalls abbiegen und musste wegen des Gegenverkehrs vor dem Opel anhalten. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die VW-Fahrerin leicht verletzt wurde. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Für die Abschleppmaßnahmen und die Reinigung der Fahrbahn wurde die B1 in beide Fahrtrichtungen vorübergehend gesperrt.

