Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Einbrecher scheitern an Geldautomat.

Lippe (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 3:30 Uhr versuchten Unbekannte, einen Geldautomaten in einer Selbstbedienungsfiliale der Deutschen Bank in der Rathausstraße aufzubrechen. Die Täter beschädigten die Türen der Filiale und den Geldautomaten erheblich. Den Geldautomaten knackten sie jedoch nicht. Der Sachschaden liegt bei mindestens 15 000 Euro.

Ein Zeuge beobachtete einen dunklen Golf, mit dem die Täter flohen. Am Golf war ein Kennzeichen angebracht, das in der Nacht gestohlen worden war. Es handelt sich um die Kennung LIP - YW 745. Wer kann Hinweise zu dem Tatfahrzeug geben oder hat weitere Beobachtungen gemacht? Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 05231 / 6090.

