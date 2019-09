Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Diebstahl aus Mobilfunkgeschäft/ Vier Täter flüchtig

Kleve (ots)

Am Montag (16. September 2018) gegen 13.20 Uhr betraten vier unbekannte Täter eine Filiale eines Mobilfunkanbieters an der Großen Straße und rissen sechs Mobilfunkgeräte aus der elektronischen Sicherung. Mit den Geräten flüchteten sie in die Fußgängerzone und anschließend weiter in unbekannte Richtung. Die Täter können wie folgt beschrieben werden. Sie sollen alle zwischen 20 bis 25 Jahre alt sein, mit Jeanshosen bekleidet und osteuropäischer Herkunft sein. Ein Täter trug zur Tatzeit weiße Turnschuhe und eine rote Jacke.

Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

