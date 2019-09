POL-KLE: Kranenburg - Verkehrsunfall / 31-jähriger PKW-Fahrer kommt von Fahrbahn ab

Kreispolizeibehörde Kleve

Am Montag (16. September 2019) gegen 06:45 Uhr war ein 31-Jähriger aus Kranenburg mit seinem Mercedes-PKW auf der Tiggelstraße in Richtung Kranenburg unterwegs, als er ausgangs einer Linkskurve aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er touchierte zwei Straßenbäume, prallte zurück auf die Fahrbahn, geriet ins Schleudern und kam schließlich zum Stillstand. Durch den Unfall wurde der Motorblock des Mercedes herausgerissen und landete in einem Weidenzaun neben der Straße. Der 31-Jährige verletzte sich schwer und wurde in eine Klinik gebracht. Die Unfallstelle war für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Da Betriebsstoffe aus dem Fahrzeugwrack ausliefen, wurden die Feuerwehr und der Kreisbauhof hinzugerufen. (cs)

