Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Fahrer eines Wohnmobils gesucht

Kleve-Kellen (ots)

Am Montag (16. September 2019) gegen 13:35 Uhr saß eine 23-Jährige gerade in ihrem VW Transporter, der am Fahrbahnrand der Emmericher Straße abgestellt war, als ein Wohnmobil zu nah an dem VW vorbeifuhr. Das Fahrzeug touchierte den linken Außenspiegel und beschädigte diesen. Der Fahrer des Wohnmobils fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es habe sich um ein Wohnmobil der Marke Concord gehandelt. Es ist weiß mit einem blauen Streifen und trägt ein niederländisches Kennzeichen. Zum Unfallzeitpunkt hatte es einen Rückstau von der Kreuzung zu Steinstraße gegeben, so dass andere Autofahrer den Unfall gesehen haben könnten. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

