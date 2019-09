Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar- Unfallflucht/ Weißer Kleintransporter flüchtig

Kalkar (ots)

Am Freitag (13. September 2019) gegen 10.30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 67 in Höhe der Unterführung der B 57 zu einem Verkehrsunfall, bei dem das Auto einer älteren Frau aus den Niederlanden beschädigt wurde. Der unbekannte Fahrer eines Kleintransporters habe seine Fahrspur verlassen und sei auf die Gegenfahrbahn gefahren, dabei touchierten sich beide Außenspiegel. Der Außenspiegel am weißen Renault Master der Niederländerin schlug gegen die Scheibe der Fahrertür, so dass diese splitterte. Der Kleintransporter verließ die Unfallstelle unerlaubt in Richtung Rees. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

