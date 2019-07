Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: U-Haft für zwei Syrer nach Bedrohung

Fellbach / Schorndorf (ots)

Nach einem drohenden Angriff durch eine etwa 15-köpfige Gruppe gegen einen 19 Jahre alten Syrer am Sonntag, 07.07.2019 in Fellbach wurde nun Haftbefehl gegen zwei Haupttäter erlassen. Es handelt sich um zwei Syrer im Alter von 19 und 20 Jahren.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die beiden Tatverdächtigen ihr 19 Jahre altes Opfer in der Vergangenheit massiv unter Druck gesetzt und bedroht hatten. An dem besagten Sonntag hatte ein Angriff unmittelbar bevor gestanden, der nur durch einen massiven Polizeieinsatz verhindert werden konnte. Die Tatverdächtigen wollten ihr Opfer dazu bewegen, eine Anzeige bei der Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung zurück zu nehmen. Sie stehen im Verdacht, den 19-Jährigen Syrer am 14. Januar in Schorndorf zu Boden gebracht und getreten zu haben. Der 19-Jährige hatte damals bei der Polizei Anzeige erstattet, woraufhin ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und im April 2019 Anklage zum Amtsgericht Backnang erhoben worden war.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden die beiden Tatverdächtigen am vergangenen Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Sie wurden noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

