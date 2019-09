Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Müllwagen gestreift und abgehauen.

Lippe (ots)

Am Dienstag gegen 14:20 Uhr wurde ein Müllwagen durch ein vorbeifahrendes Auto in der Straße "Am Heidenbach" beschädigt. Das Müllfahrzeug hielt zum Leeren von Tonnen in der Straße, als ein Auto, vermutlich ein schwarzer VW Passat, in Fahrtrichtung Plantagenweg vorbeifuhr und das Fahrzeug streifte. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Fahrer des VW fuhr anschließend einfach weiter. Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

