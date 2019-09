Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mit Radfahrer kollidiert.

Lippe (ots)

An der Einmündung Arminstraße/Wittekindstraße stieß am letzten Mittwoch (18. September 2019) gegen 7:30 Uhr ein Radfahrer mit einem Auto zusammen. Die 51-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem BMW von der Arminstraße nach rechts in die Wittekindstraße abbiegen, als sie leicht mit einem jugendlichen Radfahrer kollidierte. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und den Radfahrer, der als zwischen 14- und 15-jährig und mit dunklen Haaren beschrieben wird. Zum Unfallzeitpunkt trug er blaue Jeans und ein rotes T-Shirt. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

