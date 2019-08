Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, den 31.Juli 2019, um 14.15 Uhr befuhr ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus Barßel mit seinem PKW, Ford die Europastraße in Friesoythe. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Barßel - Tatverdächtiger nach Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt

Am Dienstag, 30. Juli 2019, wurden gegen 18.59 Uhr vier Gartenstühle, die unter einem Baum in der Langen Straße standen, vorsätzlich in Brand gesetzt. Durch aufmerksame Zeugen konnte verhindert werden, dass der Baum in Brand geriet. Außerdem lieferten sie Hinweise, die es ermöglichten einen 31-jährigen Barßeler als Tatverdächtigen zu ermitteln.

Barßel - Gefährliche Körperverletzung durch Radfahrer, Nachtrag Täterbeschreibung

Wie bereits berichtet kam es am Sonntag, 28. Juli 2019, gegen 17.15 Uhr auf der Wilhelm-Busch-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Pkw-Fahrer und zwei Radfahrern, die darin endete, dass der Pkw-Fahrer mit einem Metallschloss verletzt worden ist. Im Rahmen der Ermittlungen konnten nun Täterbeschreibungen gewonnen werden. Der Haupttäter wird als etwa 16 bis 18 Jahre alt und 160 bis 170 cm groß beschrieben. Er habe kurze schwarze Haare, ein Basecap eine lange Jeans, ein weißes T-Shirt und weiße Sneaker mit schwarzer Sohle getragen. Er wäre ein südländischer Typ ohne Bart gewesen, der mit leichtem Akzent sprach. Als Fahrrad soll er ein schwarzes 28er Damensportrad mit silber/schwarzer Beschriftung genutzt haben, das vorne einen dunklen und hinten einen weißen Korb hatte. Die zweite Person wird als etwa 16 bis 18 Jahre alt und 160 cm groß beschrieben. Er habe braune Augen und ein rundliches Gesicht gehabt. Dazu trug er kurze schwarze Haare und ein Basecap. Es wäre ein südländischer Typ von kräftiger Statur gewesen, der mit leichtem Akzent sprach. Außerdem habe er an der rechten Schläfe einen braunen Fleck gehabt. Zum Fahrrad liegen keine Details vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

