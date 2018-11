RLS NORD: Vermisster 75-Jähriger aufgefunden (Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung)

Harrislee (ots) - Die groß angelegte Suche war am Ende erfolgreich: der seit Samstagabend in Süderbrarup (Krs. SL-FL) vermisst gewesene, 75-jährige Hans-Wilhelm S. wurde am Sonntagnachmittag von Suchkräften der Feuerwehr im Bereich der Bahnlinie Flensburg - Kiel aufgefunden.

Bereits in der Nacht hatten Helfer der Freiwilligen Feuerwehr sowie angeforderte Suchhunde von Polizei und Hilfsdiensten ein ausgedehntes Waldgelände in der Nähe des Vermisstenortes (Süderbrarup) durchkämmt, wobei neben Suchhunden unter anderem Wärmebildkameras zum Einsatz kamen. Die Suche verlief bis zum frühen Sonntagmorgen zunächst erfolglos.

Bei Tagesanbruch wurden weitere, starke Suchkräfte von insgesamt acht Freiwilligen Feuerwehren (über 100 Einsatzkräfte) und der Polizei, darunter Einsatztaucher, Rettungssanitäter, Hundeführer (Personen- und Flächensuchhunde) sowie eine mit einer Wärmebildkamera ausgestattete Drohne der Feuerwehr alarmiert.

Der vor Ort von der Schleswiger Kriminalpolizei geleitete Sucheinsatz bei Temperaturen in Gefrierpunktnähe führte am Sonntagnachmittag dank der guten Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte letztlich zum Erfolg: Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr fanden den Vermissten schließlich im unmittelbaren Bereich der Bahntrasse liegend.

Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort mit Unterkühlungen in ein nahe liegendes Krankenhaus transportiert. Nach aktuellem Kenntnisstand bestehe keine Lebensgefahr.

Im Einsatzverlauf war es zu Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs gekommen, da Züge im Bereich des Bahnhofes Süderbrarup wegen des umfangreichen Sucheinsatzes phasenweise langsamer fahren mussten.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach Herrn S. wird hiermit aufgehoben. Wir bedanken uns für die Unterstützung der Medien.

Die Pressemitteilung ergeht im Einvernehmen mit dem kommunalen Teil der Kooperativen Regionalleitstelle Nord sowie der Bundespolizeiinspektion Flensburg.

