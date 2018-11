RLS NORD: Kastenwagen-Fahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Harrislee (ots) - (do) Bei einem schweren Verkehrsunfall in Böklund wurde in der Nacht zu Samstag ein 27-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt.

Nach ersten Ermittlungen des Polizeireviers Schleswig geriet der VW Kastenwagen des aus dem Kreisgebiet stammenden Mannes aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn der Landesstraße 28 (Hans-Christophersen-Allee) ab und prallte gegen einen Baum.

Das Unfallopfer kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Zur Klärung der näheren Umstände des Unfalles wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Flensburg ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Straßenmeisterei Schuby reinigte abschließend die Straße von an der Unfallstelle ausgelaufenen Betriebsstoffen.

Rückfragen bitte an:



Regionalleitstelle Nord



Telefon: 0461/99930240

E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell