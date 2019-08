Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Brand im Bereich eines Restaurants, Nachtrag Gutachtergebnis

Wie bereits berichtet kam es am Dienstag, 30. Juli 2019, gegen 22.13 Uhr zum Brand eines Lagerraumes eines Restaurants an der Löninger Straße/Am Markt. Ein unverzügliche hinzugezogener Sachverständiger kam nun zu dem Ergebnis, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden ist. An zwei Stellen der Begrünung des Mauerwerkes wurde in einigen Zentimetern Höhe das Pflanzenwerk durch einen bislang unbekannten Täter angezündet. Dass es zu keinem Gebäudeschaden kam, ist vordergründig den aufmerksamen Zeugen und der schnell eingreifenden Feuerwehr zu verdanken. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 31. Juli 2019, kam es um 10.52 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Löninger Straße. Ein 60-jähriger Radfahrer aus Cloppenburg wollte von einem Radweg aus die Löninger Straße überqueren und übersah hierbei einen 60-jährigen Pkw-Fahrer aus Cloppenburg. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Radfahrer leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 31. Juli 2019, kam es zwischen 12.00 und 17.00 Uhr in der Straße Rosengärten zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen Hyundai i30, der am Fahrbahnrand geparkt war und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 2000 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

