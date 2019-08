Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Zwei Haftbefehle am Flughafen Stuttgart vollstreckt

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei konnten am gestrigen Mittwochabend (14.08.19) gleich zwei Haftbefehle vollstrecken. Die geplante Reise in die Türkei endete für einen 38-Jährigen, als dieser zur grenzpolizeilichen Kontrolle kam. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den deutschen Staatsangehörigen ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr vorliegt. Da es dem Mann nicht möglich war, die verhängte Geldstrafe in Höhe von 3.200 EUR zu begleichen, endete die geplante Urlaubsreise frühzeitig im Gefängnis. Sich in letzter Sekunde aus dem Gefängnis freikaufen konnte hingegen ein 25-Jähriger, der nach seiner Ankunft in Stuttgart ebenfalls grenzpolizeilich kontrolliert wurde. Wegen einer begangenen Ordnungswidrigkeit war gegen den deutschen Staatsangehörigen eine Geldbuße von 20,00 EUR sowie 55,11 EUR Verfahrenskosten verhängt worden. Nach Zahlung des Geldbetrags ging seine Reise auf freiem Fuß weiter.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

Saskia Bredewald

Telefon: 0711 78781 - 1020

E-Mail: bpolifh.str.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell