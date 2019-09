Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Beim Abbiegen übersehen.

Lippe (ots)

Ein 24-jähriger Kradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall verletzt, als ein 50-jähriger Autofahrer ihn beim Abbiegen übersah. Der Autofahrer fuhr am Freitagabend auf der Gosenbrede und wollte nach links in den Entruper Weg abbiegen. Dabei kollidierte sein BMW Mini mit dem entgegenkommenden Krad. Es entstand ein Sachschaden von zirka 2300 Euro. Der 24-Jährige wurde zur Behandlung in ein Klinikum gebracht.

