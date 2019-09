Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher fliehen.

Lippe (ots)

Am Samstagabend um kurz nach 22 Uhr drangen Unbekannte auf ein Firmengelände in der Siemensstraße ein. Ein Zeuge hörte verdächtige Geräusche und schaute nach dem Rechten. Die Täter flohen unerkannt. Sie verursachten einen Sachschaden von rund 400 Euro. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 / 6090 an.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell