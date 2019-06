Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vorfahrtsunfall mit verletztem Radfahrer

Neustadt/Wied (ots)

Am Donnerstag, dem 20.06.2019 befuhr ein Pkw-Fahrer, um 11:30 Uhr, die L255 aus Richtung Oberhoppen kommend in Richtung Niederhoppen. In Höhe des Aussiedlerhofes wollte er nach links auf die K 78 abbiegen, übersah aber den entgegenkommenden und bevorrechtigten 36-jährigen Radfahrer. Dieser wurde durch den Zusammenstoß von seinem Rennrad auf die Motorhaube des Pkw´s geschleudert. Der Radfahrer musste mit Schürfwunden und Prellungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

