Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Großbrand in Schötmar - Zeugen für Brandstiftung gesucht.

Lippe (ots)

Am Samstagabend gegen 18:50 Uhr gerieten Palletten an einer Lagerhalle in der Ladestraße in Brand. Das Feuer breitete sich aus und zerstörte die Halle komplett. Es beschädigte auch ein angrenzendes Wohnhaus. Der geschätzte Sachschaden liegt im niedrigen siebenstelligen Bereich.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit von Brandstiftung aus. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf mögliche Verursacher geben können, informieren das Kriminalkommissariat 1 bitte telefonisch unter 05231 / 6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell