Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Frontalzusammenstoß in der Kurve

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stelzenberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf der K53 zwischen Stelzenberg und "Alter Schmelz" ist es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen löste eine 65-jährige Autofahrerin das Unglück aus, als sie auf ihrem Weg in Richtung Stelzenberg in einer Kurve mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrspur geriet und dort mit dem entgegenkommenden Pkw eines 51-jährigen Mannes zusammenstieß.

Die Unfallverursacherin wurde bei der Kollision schwer verletzt; ein Rettungshubschrauber brachte sie mit Verdacht auf mehrere Wirbel- und Knochenbrüche in ein Krankenhaus. Der 51-jährige Autofahrer zog sich ebenfalls Verletzungen zu. Er wurde mit Schürfwunden, Prellungen und Verstauchungen per Rettungswagen ins nächste Krankenhaus gebracht.

An den beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die K53 war während der Rettungsmaßnahmen für mehr als zwei Stunden voll gesperrt. Außer Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit 15 Kräften im Einsatz. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell