POL-LIP: Bad Salzuflen. Durstige Diebe stehlen Wein.

Im Zeitraum von Sonntagnacht bis Dienstagmorgen drangen unbekannte Täter in ein italienisches Restaurant an der Langen Straße ein. Sie hatten zuvor eine Terrassentür aufgebrochen und gelangten so in die geschlossene Trattoria. Hier entwendeten die Diebe eine geringe Summe Bargeld, aber auch insgesamt 46 Flaschen Wein, deren Abtransport möglicherweise beobachtet wurde. Das Diebesgut hatte einen Wert von rund 400 Euro, der Sachschaden beträgt 200 Euro. Die Kripo bittet um Hinweise unter 05231 / 6090.

