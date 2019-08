Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Stuttgart-Heslach (ots)

Ein Unbekannter ist am Mittwochabend (28.08.2019) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Möhringer Straße eingebrochen. Die Wohnungsinhaberin nahm gegen 21.05 Uhr verdächtige Geräusche in ihrer Wohnung wahr. Als sie dem nachging, entdeckte sie einen fremden Mann in der Toilette, der auf der Stelle die Flucht ergriff. Die Frau alarmierte umgehend die Polizei, eine sofort eingeleitete Fahndung auch mit Unterstützung eines Helikopters bleib aber ohne Erfolg. Ob er etwas gestohlen hat, ist noch unklar. Die Frau beschreibt den Mann als etwa 175 Zentimeter groß, zirka 35 Jahre alt und von normaler Statur. Er habe kurze dunkelbraune bis schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bartansatz gehabt und war von osteuropäischem Äußeren. Er trug dunkle Kleidung, ein Oberteil mit Rundkragen und vermutlich eine Silberkette um den Hals. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

